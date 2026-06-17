Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μύκονος: Ο πραγματικός σταρ του νησιού έχει... φτερά

Μικροί και μεγάλοι σε ηλικία φίλοι του νησιού ανυπομονούν κάθε καλοκαίρι για να συναντήσουν τον Πέτρο τον πελεκάνο και να τον γεμίσουν με χάδια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μύκονος: Ο σταρ του νησιού έχει... φτερά

Ο Πέτρος ο πελεκάνος είναι ο πραγματικός superstar της Μυκόνου.

Μικροί και μεγάλοι σε ηλικία φίλοι του νησιού ανυπομονούν κάθε καλοκαίρι για να τον συναντήσουν και να τον γεμίσουν με χάδια. Αυτός ο «επίτιμος» Μυκονιάτης είναι πάντα φιλικός και καταδεχτικός, κερδίζοντας τα βλέμματα, τις εντυπώσεις και τις καρδιές τους.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μύκονος SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο