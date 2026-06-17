Μύκονος: Ο σταρ του νησιού έχει... φτερά

Ο Πέτρος ο πελεκάνος είναι ο πραγματικός superstar της Μυκόνου.

Μικροί και μεγάλοι σε ηλικία φίλοι του νησιού ανυπομονούν κάθε καλοκαίρι για να τον συναντήσουν και να τον γεμίσουν με χάδια. Αυτός ο «επίτιμος» Μυκονιάτης είναι πάντα φιλικός και καταδεχτικός, κερδίζοντας τα βλέμματα, τις εντυπώσεις και τις καρδιές τους.

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Πηγή: skai.gr

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