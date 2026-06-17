Με την εξέταση δύο αιτημάτων που είχαν κατατεθεί την προηγούμενη ημέρα από τις συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον αρεοπαγίτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Παράλληλα, απορρίφθηκαν το αίτημα προσκόμισης εγγράφου που αφορά τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς και το αίτημα αποστολής των πρακτικών της διαδικασίας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη Βουλή.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων, η διαδικασία επικεντρώθηκε στα αιτήματα για την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, ζήτημα που προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση στην αίθουσα.

Συνήγοροι υπεράσπισης εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μετάδοση της διαδικασίας, επικαλούμενοι τον κίνδυνο εργαλειοποίησης του υλικού από πρόσωπα που διαθέτουν παράλληλα νομική και πολιτική ιδιότητα. Από την πλευρά του, ο συνήγορος της οικογένειας Βλάχου, Μιχάλης Καλογήρου, υποστήριξε ότι η υπερβολική δημοσιότητα μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Υπέρ της οπτικοακουστικής κάλυψης και της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων τάχθηκαν συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Ψαρόπουλος.

Η πιο εκτενής τοποθέτηση ανήκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε επί περίπου μιάμιση ώρα. Η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας επανέλαβε τους ισχυρισμούς της περί οργανωμένης συγκάλυψης της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις που εμποδίζουν την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας.

Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της αναφέρθηκε στους θανάτους δύο προσώπων που είχαν συνδεθεί με επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, ενώ έκανε λόγο και για την εξαφάνιση του γιου της εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, Σοφίας Αποστολάκη. Υποστήριξε ακόμη ότι η απαγόρευση οπτικοακουστικής κάλυψης εξυπηρετεί τη συγκάλυψη, επιμένοντας ότι η δημοσιότητα της δίκης αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή.

Σε κάποια στιγμή η κ. Κωνσταντοπούλου συνέδεσε την υπόθεση των Τεμπών με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να παρεμβαίνει, επισημαίνοντας ότι «Δεν θα δικάσουμε εδώ την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με τον συνήγορο υπεράσπισης Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος σχολίασε πως «όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις τόσο θα τα ακούμε αυτά», με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά ότι «στη στοχοποίηση συμμετέχετε κι εσείς με τις διακοπές».

Από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανέφερε ότι το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάξει την παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ ως προς το αίτημα της οπτικοακουστικής κάλυψης δήλωσε ότι επαφίεται στην κρίση της έδρας.

Κατά του αιτήματος για μετάδοση της διαδικασίας τάχθηκε η εισαγγελέας της έδρας. Όπως υποστήριξε, η οπτικοακουστική κάλυψη ενδέχεται να καταστρατηγήσει την απαγόρευση επικοινωνίας των μαρτύρων πριν από την κατάθεσή τους, ενώ σημείωσε ότι η αρχή της δημοσιότητας διασφαλίζεται ήδη μέσω της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην αίθουσα. Η ίδια δεν συναίνεσε ούτε στο αίτημα για υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα μπορεί να εξεταστεί εκ νέου εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη κατά την εξέλιξη της δίκης.

Σε δηλώσεις του έξω από την αίθουσα, ο Νίκος Πλακιάς επιχείρησε να ρίξει τους τόνους σχετικά με το επεισόδιο έντασης που είχε προηγηθεί, τονίζοντας ότι είναι αναμενόμενο να υπάρχουν φορτισμένες στιγμές σε μια τόσο δύσκολη διαδικασία και υπογραμμίζοντας πως όλοι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, δήλωσε ότι υποστηρίζει τόσο την οπτικοακουστική κάλυψη, όσο και την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων, επικαλούμενη την ιδιαίτερη βαρύτητα της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η αντίθεση των κατηγορουμένων στα σχετικά αιτήματα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκάλυψης. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δίκη «υπόθεση δημοκρατίας και διαφάνειας», επαναλαμβάνοντας ότι η δημόσια καταγραφή και μετάδοση της διαδικασίας είναι αναγκαία.

Αναφερόμενη στο επεισόδιο έντασης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δήλωσε ότι, όπως έχει συμβεί και σε άλλες πολύκροτες υποθέσεις, υπάρχουν προσπάθειες διχασμού των συγγενών των θυμάτων. Τόνισε, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένη στον κοινό αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

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