Το BBC, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας, πρόκειται να περικόψει 550 θέσεις εργασίας και να καταργήσει ορισμένες εκπομπές, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης πόρων υπό τη νέα του γενική διεύθυνση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph της Τετάρτης.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το προσωπικό θα ενημερωθεί αργότερα την Τετάρτη για το αν επηρεάζονται οι εκπομπές του.

Οι συγκεκριμένες περικοπές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για τη μείωση περίπου 2.000 θέσεων εργασίας σε βάθος τριετίας, με το τμήμα ειδήσεων (BBC News) να αναμένεται ότι θα πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

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