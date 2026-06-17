«Ζω Καλά», με καλεσμένους τη Χριστίνα Λαμπίρη και τον Παναγιώτη Χατζηδάκη

Ο ανταγωνισμός, θεμιτός και αθέμιτος, είναι το θέμα που απασχολεί την εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη να υποδέχεται τη Χριστίνα Λαμπίρη.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, την ίδια ώρα, η εκπομπή ασχολείται με το ζήτημα της ακτινοβολίας στη ζωή μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτήν - καλεσμένος στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Χατζηδάκης.

Σάββατο 20 Ιουνίου

Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ζούμε σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, ένα φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο με τα χρόνια. Σε αυτό έχει συμβάλλει η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και τα πρότυπα ζωής, τα οποία καθορίζονται πλέον κυρίως από τα social media. Ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι κακό, αρκεί να είναι θεμιτός. Οι ειδικοί μιλούν στην εκπομπή για τον υγιή και τον αθέμιτο ανταγωνισμό και εξηγούν πως θα βάλουμε όρια στον δικό μας τοξικό -ενδεχομένως- ανταγωνισμό αλλά και σε αυτόν των γύρω μας. Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία μιλάει για τον ανταγωνισμό που βίωσε, κυρίως στην επαγγελματική ζωή της. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την αποτρίχωση και όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις μεθόδους της. Τέλος, συζητάμε για τις συχνότερες δηλητηριάσεις στα παιδιά.

Κυριακή 21 Ιουνίου

Οι επιστήμονες, που ασχολούνται με το ζήτημα της ακτινοβολίας στη ζωή μας, υποστηρίζουν ότι αρκετοί από εμάς πανικοβαλλόμαστε για πράγματα που δε θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, υιοθετούμε μία πιο χαλαρή στάση απέναντι σε ζητήματα που θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Η ακτινοβολία υπάρχει πλέον παντού στη ζωή μας και, με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για ένα ζήτημα, για το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολλοί μύθοι. Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο δημοσιογράφος - ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει για όσα τον απασχολούν, αναφορικά με το θέμα της ακτινοβολίας στη ζωή και την καθημερινότητά του. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τον ήλιο και τις επιπτώσεις που έχει στα μάτια μας και μαθαίνουμε όλα τα νεότερα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.



Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Πηγή: skai.gr

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