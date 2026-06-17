Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Το «Πόσο Κάνει» δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει

Σχολιάζει πως αντί η κυβέρνηση να μειώνει την ακρίβεια, «εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν», θεωρώντας την εφαρμογή ψηφιακή παραδοχή της ακρίβειας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικά

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη», σχολιάζει, τονίζοντας πως «το "Πόσο Κάνει" δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα "πόσο κάνει η εφαρμογή", μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν το μήνα». Και καταλήγει:

«Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι "Πόσο Κάνει;". Το πραγματικό ερώτημα είναι "Γιατί κάνει τόσο;"».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ακρίβεια Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark

Απόρρητο