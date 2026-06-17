Ήταν μία ακόμα... τρελή νύχτα από τον Λιονέλ Μέσι, για τον οποίο τα λόγια και οι έπαινοι περισσεύουν. Η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία (3-0) με χατ τρικ του αρχηγού της στο 17ο, 60ό και 76ο λεπτό. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και ο ηγέτης τους ξεκίνησαν αυτό το Μουντιάλ 2026, προκαλώντας πάταγο.

Με μία εμφάνιση, αυτή του Λιονέλ Μέσι, λίγο πριν κλείσει τα 39 του χρόνια (24/6), που προκάλεσε-όπως ήταν αναμενόμενο- αντιδράσεις από ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ξεκινώντας από τους ίδιους τους Αργεντινούς και συνεχίζοντας με τους αντιπάλους του.

Ο πρώτος που το είπε ήταν ο δικός του προπονητής, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος είπε ότι ήταν άφωνος. «Τι να πω για τον Λιονέλ; Ο Μέσι θα είναι ο καλύτερος στην ιστορία για πάντα», τόνισε.

Ένας άλλος που αντέδρασε γρήγορα ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε επίσης μια σπουδαία μέρα με τα δύο γκολ του για τη Νορβηγία εναντίον του Ιράκ (1-4). Έγραψε στο Snapchat: «Ο Μέσι είναι τρελός».

Ο προπονητής της Αλγερίας, Βλαντιμίρ Πέρτκοβιτς, επαίνεσε-με τη σειρά του- τον Μέσι: «Η κλάση του είναι μόνιμη, γιατί δεν μιλάμε για οποιονδήποτε παίκτη, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα επτά ή οκτώ φορές στην καριέρα του.»

Ο -συμπαίκτης του- Ροντρίγκο ντε Πολ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν λόγια για τον Λέο. Δεν τον ενδιαφέρουν τα ατομικά ρεκόρ, δίνει προτεραιότητα στην ομάδα, και για εμάς, αυτό είναι απίστευτο».

Ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο» είπε για τον Αργεντινό σταρ ότι «κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και ακόμη και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα».

Το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι εναντίον της Αλγερίας προκάλεσε τεράστια ευφορία 17.000 χιλιόμετρα μακριά, όπου χιλιάδες φοιτητές και οπαδοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Νταφόντιλ για να γιορτάσουν τη θριαμβευτική νίκη της Αργεντινής.

Ο ίδιος περισσότερο συγκινημένος από άλλες φορές, αφού ξεσπάσε σε κλάματα στο γήπεδο, είπε: «Ήμουν αρκετά τυχερός που πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα και το έκανα ως ομάδα, κάτι που με έχει ανεβάσει σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που θα μπορούσα να είχα πετύχει ατομικά. Ευχαριστώ όλη την αποστολή και όλους τους συμπαίκτες μου γιατί, όπως πάντα, ήταν δίπλα μου, δίνοντάς μου τη δύναμη να πάνε όλα καλά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από τον αθλητισμό, αλλά έχω περάσει μερικές δύσκολες και περίπλοκες μέρες. Πρώτος σκόρερ; Είναι τιμή να είμαι εκεί για αυτό που σημαίνει, αλλά για μένα είναι απλώς στατιστικά: Ο Ρονάλντο και ο Μπαπέ είναι επίσης σε αυτήν την κατάταξη, με τον Μπαπέ να σκοράρει δύο γκολ στον πρώτο του αγώνα. Είναι στατιστικά για μένα. Προφανώς, είναι πολυτέλεια να μπορώ να ανταγωνιστώ μαζί τους, αλλά είναι απλώς στατιστικά. Ο Ρονάλντο ήταν ο μεγαλύτερος σκόρερ για μένα, και δεν είναι ο πρώτος. Απολαμβάνω μια φανταστική ομάδα που με κάνει να νιώθω καλά. Και ευτυχώς, μπορώ να το απολαμβάνω στο γήπεδο, όπως πάντα αγαπούσα. Ειλικρινά, όλα όσα έχω βιώσει είναι πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ως παιδί. Μου αρέσει να ανταγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα: αν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω και να νιώθω καλά, θα συνεχίσω να το κάνω. Εγώ όπως το ποδόσφαιρο, είναι το πάθος που έχω από παιδί, και όταν νιώθω καλά, τα δίνω όλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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