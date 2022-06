Δύο νεκροί στη Βρετανία από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Γιορκσάιρ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα αφότου ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην κομητεία του Γιορκσάιρ στο οποίο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα.

Λέγεται ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν έως και τρεις επιβαίνοντες, πριν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μεταβούν στο Βόρειο Γιορκσάιρ λίγο πριν το μεσημέρι.

Ένα βίντεο μετά την συντριβή δείχνει τουλάχιστον τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο στο σημείο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν ένα άτομο που μπορεί να έχει διασωθεί πριν το ελικόπτερο καταπέσει και αυτόπτης μάρτυρας το δει να φλέγεται στο χωράφι.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

