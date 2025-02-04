Βρετανία: Για πρώτη φορά στην κορυφή δημοσκόπησης το ακροδεξιό Reform UK

Δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα υποδεικνύει πως το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Reform UK, του οποίου ηγείται ο εκ των πρωταγωνιστών της εκστρατείας υπέρ του Brexit Νάιτζελ Φαράτζ, προσελκύει το υψηλότερο ποσοστό των προθέσεων ψήφου, με άλλα λόγια αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη στη Βρετανία, γεγονός άνευ προηγουμένου.

Ο ένας στους τέσσερις πολίτες του δείγματος 2.465 ψηφοφόρων που συμμετείχε στην έρευνα του ινστιτούτου YouGov προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα είπε πως αν διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές σήμερα, θα ψήφιζε το Reform UK. Το κόμμα αυτό θα συγκέντρωνε 25% των ψήφων, ενώ οι κυβερνώντες Εργατικοί το 24%, κατά τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Το 21% του δείγματος ανέφερε πως θα ψήφιζε τους Συντηρητικούς, το κόμμα που μονοπώλησε την εξουσία την περίοδο 2010-2024.

Το ινστιτούτο YouGov σημείωσε πως το οριακό προβάδισμα μιας μονάδας του κόμματος αυτού έναντι των Εργατικών βρίσκεται «εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος», μολαταύτα η άνοδός του στις δημοσκοπήσεις είναι διαπιστωμένη.

Ο Νάιτζελ Φαράζ μπόρεσε εντέλει να εξασφαλίσει έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων στις εκλογές του 2024, για πρώτη φορά στην όγδοη προσπάθεια, έπειτα από δεκαετίες στην πολιτική.

Το μονοεδρικό (ή αλλιώς πλειοψηφικό) εκλογικό σύστημα στη Βρετανία εγγυάται μέχρι τώρα την εναλλαγή στην εξουσία των δυο μεγάλων κομμάτων, των Εργατικών και των Συντηρητικών, που εξασφαλίζουν ιστορικά δυσανάλογα υψηλή αντιπροσώπευση στο κοινοβούλιο.

Το Reform UK σήμερα καταλαμβάνει 5 έδρες στο κοινοβούλιο 650 μελών ενώ συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια ψήφους. Για λόγους σύγκρισης, οι Συντηρητικοί καταλαμβάνουν 121 έδρες ενώ έλαβαν 6,8 εκατ. ψήφους και οι Εργατικοί 412 έδρες ενώ εξασφάλισαν 9,7 εκατ. ψήφους.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία δεν θα διεξαχθούν παρά το 2029.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

