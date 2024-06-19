Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Στο 2% έπεσε τον Μάιο ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο από 2,3% τον Απρίλιο.
Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των τιμών επανήλθε εντός του στόχου εντολής της Τράπεζας της Αγγλίας για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2021.
Η τιμή του πληθωρισμού είχε φτάσει έως το 11,1% τον Οκτώβριο του 2022, εν μέσω ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Παρά την περαιτέρω αποκλιμάκωση, οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν πως η Τράπεζα της Αγγλίας θα θελήσει να δει περισσότερες αποδείξεις ότι ο πληθωρισμός μπορεί να μείνει χαμηλά πριν προχωρήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού από το 5,25% που έχει διαμορφωθεί.
Σε αυτό συνηγορεί η μόνο μικρή πτώση του επιμέρους πληθωρισμού στις υπηρεσίες, από 6,1% τον Φεβρουάριο σε 5,7% τον Μάιο.
Την είδηση χαιρέτισε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, προειδοποιώντας σε προεκλογικό κλίμα ότι ο πληθωρισμός κινδυνεύει να ανεβεί ξανά υπό μια κυβέρνηση Εργατικών.
