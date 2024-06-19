Στο στόχαστρο του Πεκίνου οι εισαγωγές χοιρινού από την ΕΕ

Κινεζική αντίδραση στους δασμούς της ΕΕ σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα;Αντιδρώντας στις απειλές της ΕΕ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος. Tο χοιρινό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Κίνα. Ενδεικτικό είναι ότι το 2023 η Κίνα προμηθεύτηκε από το εξωτερικό χοιρινό αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερες από τις μισές εισαγωγές να προέρχονται από την ΕΕ.



Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας για την εξεύρεση λύσης στον επαπειλούμενο εμπορικό πόλεμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στις αιτιάσεις των Ευρωπαίων ότι οι επιδοτήσεις σε κινεζικά προϊόντα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

ΕΕ: Να τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνεςΗ Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαίος προμηθευτής χοιρινού της Κίνας, με εξαγωγές περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακολουθούν Κάτω Χώρες και Δανία. Τα κινεζικά σχέδια για έρευνα αντιντάμπινγκ δεν φαίνεται να ανησυχούν τους ισπανούς παραγωγούς. Ο επικεφαλής του συνδέσμου Interporc Αλμπέρτο Χεράνθ δηλώνει στο Reuters TV: «Όταν έκλεισε η ρωσική αγορά δεν διαμαρτυρηθήκαμε στην ΕΕ ή τον αρμόδιο υπουργό. Αντίθετα, προχωρήσαμε παρακάτω επιδιώκοντας τη διαφοροποίηση. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες».Ψύχραιμα αντιμετωπίζουν την κατάσταση και οι ιταλοί παραγωγοί χοιρινού κρέατος και υποπροϊόντων. Πωλητές σε ντελικατέσεν και καταστήματα, τα οποία ειδικεύονται σε χοιρινά δηλώνουν στο Reuters TV πως δεν αγωνιούν για τις εξαγωγές στην Κίνα. Ανάμεσά τους και ο πωλητής Μπρούνο, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα στη Ρώμη: «Δεν νομίζω ότι θα έβλαπταν τις ιταλικές εξαγωγές οποιαδήποτε μέτρα από την πλευρά του Πεκίνου. Και αυτό γιατί πωλούμε σημαντικές ποσότητες χοιρινού κρέατος και κονσερβοποιημένων προϊόντων σε πολλές χώρες του κόσμου».Με ηρεμία αντιδρούν και οι Βρυξέλλεςστις ανακοινώσεις της Κίνας. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι η όποια έρευνα θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).Reuters TV, dpa

