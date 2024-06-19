Στις αγορές βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο - Nέα δημοπρασία 10ετών ομολόγων

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε θετικό κλίμα καθώς στη δευτερογενή αγορά καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα οι τιμές των ομολόγων κινούνται ανοδικά, και οι αποδόσεις τους να υποχωρούν

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

