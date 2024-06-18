Το πρώτο του μερίδιο στην Aegean Baltic Bank (ABBank) απέκτησε ο δισεκατομμυριούχος Έλληνας επενδυτής, Τέλης Μυστακίδης.

Συγκεκριμένα, αγόρασε το 5% της εταιρείας, όπως δήλωσαν πηγές της αγοράς στο TradeWinds. Πρόκειται για το πρώτο βήμα από τη σχεδιαζόμενη εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ABBank.Ωστόσο, η μεγαλύτερη συναλλαγή, κατά την οποία ο κ. Μυστακίδης θα αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο στο 48% και έπειτα το ποσοστό θα γίνει πλειοψηφικό μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη εν αναμονή της έγκρισης από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Ο κορυφαίος πρώην έμπορος χαλκού της Glencore θα αγοράσει μετοχές από την ιδρυτική οικογένεια Αφθονίδη και τον Έλληνα εφοπλιστή Τζον Κούστα, σύμφωνε με το TradeWinds.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Τσάκου, η οποία κατέχει σήμερα το 24% της τράπεζας, δεν πουλά το μερίδιό της και η οικογένεια Αφθονίδη θα διατηρήσει επίσης ποσοστό 28%.

Τα καθαρά κέρδη της ABBank διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην καλύτερη διαχείριση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων και στις καταθέσεις των πελατών, οι οποίες αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό περίπου 15% στα 1,24 δισ. και 1,07 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η ίδια η εταιρεία στην TradeWinds.

Όπως και σε άλλες τράπεζες, το μέγεθος του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων παραμένει στάσιμο καθώς οι πλούσιοι σε μετρητά ιδιοκτήτες κεφαλαιοποιούν τα κέρδη τους εκμεταλλευόμενοι τη ναυτιλιακή «έκρηξη» για να αποπληρώσουν ένα σημαντικό μέρος των εκκρεμών δανείων τους νωρίτερα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο όγκος των δανείων της ABBank μετά τις προβλέψεις συρρικνώθηκε κατά 6% από τρίμηνο σε τρίμηνο, σε περίπου 480 εκατ. ευρώ, καθώς «η νέα παραγωγή δεν αντιστάθμισε τις πρόωρες πληρωμές/εξοφλήσεις που συνεχίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2024», ανέφερε η τράπεζα.

Τα επίπεδα ρευστότητας παρέμειναν ωστόσο σε εύρωστα επίπεδα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να σκαρφαλώνει στο 50% και τον δείκτη δανείων-κάλυψης να ξεπερνά το 490%.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1 της ABBank διαμορφώθηκε στο 26,5% και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μόλις 0,9%.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.