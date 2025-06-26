Ένα από τα ζητήματα που πρόκειται να τεθούν επί τάπητος κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει απόψε από τους ηγέτες να καθορίσουν ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τους για τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

«Ένα ιδανικό σενάριο θα ήταν να επιτευχθεί ένα ευρύ πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα μας επέτρεπε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για ευαίσθητους τομείς όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο ή τα αυτοκίνητα», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Παρότι το κλίμα ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον είναι ελαφρώς πιο θετικό, ορισμένες χώρες θέλουν να διατηρήσουν την πίεση στον Τραμπ και να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή θα έχει έτοιμα τα μέτρα αντιποίνων σε περίπτωση που τεθούν σε ισχύ δασμοί ύψους 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

«Θα ήταν παράλογο να προτείνουμε τα τελευταία αντίμετρα τώρα πριν καταλήξουν σε συμφωνία», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Η ΕΕ περιμένει επίσης την τελευταία αντιπρόταση από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ, η οποία αναμενόταν στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Μέχρι την Τετάρτη, δεν είχε σταλθεί.



Πηγή: skai.gr

