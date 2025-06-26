Ο Μερτς βάζει… τούρμπο στην ανάπτυξη

Με στόχο να καταστήσει περισσότερο ελκυστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε ένα ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις, το οποίο ενέκρινε την Πέμπτη η Ομοσπονδιακή Βουλή. Μολονότι το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη συγκυβέρνηση, η αντιπολίτευση κρατά επιφυλάξεις αναφορικά με την πραγματική του συνεισφορά στην ώθηση των επενδύσεων.

Σημαντικές φοροελαφρύνσεις για επενδύσεις και καινοτομία

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει διευρυμένες δυνατότητες απόσβεσης έως και 30% των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό για μια τριετία, κίνηση που εκτιμάται πως θα μειώσει το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις αμέσως μετά την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται σταδιακή μείωση του εταιρικού φόρου από 15% σε 10% για την περίοδο 2028-2032.

Ιδιαίτερα θετικά αντιμετωπίζεται και η παροχή σημαντικών κινήτρων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων από επιχειρήσεις, καθώς το όριο της επιλέξιμης δαπάνης αυξάνεται από 75.000 σε 100.000 ευρώ και επιτρέπεται απόσβεση 75% κατά το πρώτο έτος απόκτησης.

Για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, αυξάνεται το ανώτατο όριο επιδότησης από τα 10 στα 12 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030, μέσω επέκτασης του λεγόμενου "επιδόματος έρευνας".

Ενστάσεις και κριτική από την αντιπολίτευση

Ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD) υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «ξεκάθαρο μήνυμα επιστροφής στην ανάπτυξη». Ωστόσο, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν την άμεση σχέση των φοροελαφρύνσεων με την αύξηση των επενδύσεων.

Η ειδικός των Πρασίνων σε οικονομικά ζητήματα, Κατερίνα Μπεκ, επεσήμανε ότι οι νέες δυνατότητες απόσβεσης «δεν εγγυώνται άνοδο των επενδύσεων», ενώ διατύπωσε τον φόβο ότι τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να καταλήξουν στους μετόχους αντί να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία.

Από την πλευρά της Αριστεράς, ο Κρίστιαν Γκέρκε σημείωσε πως πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις λόγω της διεθνούς ανασφάλειας και της «συχνά απρόβλεπτης δασμολογικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ».

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τους βουλευτές της συντηρητικής Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ Πράσινοι και Αριστερά καταψήφισαν. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επέλεξε να απόσχει.

Επόμενα βήματα και εκτιμήσεις

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επικείμενη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου, όπου τα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν επί του νόμου στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Μπούντεσρατ). Εκτιμάται πως το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο θα λάβει την τελική έγκριση, καθιστώντας το σημείο αναφοράς για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μερτς.

Πηγή: dpa, rtrd

Πηγή: Deutsche Welle

