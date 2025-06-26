Η νίκη επί του Ιράν ανοίγει τον δρόμο για τη δραστική επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη.

«Πολεμήσαμε σθεναρά εναντίον του Ιράν - και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη ανοίγει μια ευκαιρία για μια δραματική επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών. Εργαζόμαστε εντατικά γι' αυτό», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου επισυνάπτεται και βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «παράλληλα με την απελευθέρωση των ομήρων μας και την ήττα της Χαμάς, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα».



אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן - והשגנו ניצחון גדול. הניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ.



לצד שחרור חטופינו והכרעת החמאס, יש פה חלון הזדמנויות שאסור להחמיץ אותו. אסור לבזבז אפילו יום אחד. pic.twitter.com/3GBYA2twJI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 26, 2025

