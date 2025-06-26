Λογαριασμός
Νετανιάχου: Η νίκη επί του Ιράν, ευκαιρία για δραστική επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών

«Εργαζόμαστε εντατικά γι' αυτό», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα»

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η νίκη επί του Ιράν ανοίγει τον δρόμο για τη δραστική επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη.

«Πολεμήσαμε σθεναρά εναντίον του Ιράν - και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη ανοίγει μια ευκαιρία για μια δραματική επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών. Εργαζόμαστε εντατικά γι' αυτό», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου επισυνάπτεται και βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «παράλληλα με την απελευθέρωση των ομήρων μας και την ήττα της Χαμάς, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα».
 

Πηγή: skai.gr

