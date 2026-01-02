Τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες.

Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Πηγή: skai.gr

