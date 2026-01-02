Λογαριασμός
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες της 

Αλίκη

Τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες.

Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή. 

Ο αδερφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Αλίκη

