Επεισόδιο σημειώθηκε στο Στρασβούργο, όταν ένας νεαρός άνδρας άρχισε να ασκεί κριτική στον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατά την προγραμματισμένη συνέντευξή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα μέλη της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έσπευσαν να απομακρύνουν τον νεαρό ακτιβιστή, που διέκοψε τον Όρμπαν στη συνέντευξη Τύπου, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός παρακολουθούσε χαμογελώντας.

"Πουλήθηκες στον Πούτιν... Πουλήθηκες στον Σι Τζινπίνγκ" φάνηκε να φωνάζει ο νεαρός ακτιβιστής.

Hongaarse man komt joelend binnen tijdens persconferentie van premier Viktor Orbán, beveiliging grijpt snel in: pic.twitter.com/cJszZEbQYy

Au Parlement européen à #Strasbourg, Viktor #Orban interrompu durant sa conférence de presse. Le Premier ministre hongrois réagit en expliquant qu’on lui a reproché d’être « mauvais », mais qu’en hongrois, cela veut simplement dire que l’on n’est « pas d’accord » 🤔 pic.twitter.com/WkRLGQJVBH