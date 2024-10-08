Λογαριασμός
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πήραν «σηκωτό» ακτιβιστή που διαμαρτυρόταν κατά του Βίκτορ Όρμπαν - Βίντεο

"Πουλήθηκες στον Πούτιν... Πουλήθηκες στον Σι Τζινπίνγκ" φάνηκε να φωνάζει ο νεαρός ακτιβιστής.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πήραν «σηκωτό» νεαρό που διαμαρτυρόταν κατά του Όρμπαν - Βίντεο

Επεισόδιο σημειώθηκε στο Στρασβούργο, όταν ένας νεαρός άνδρας άρχισε να ασκεί κριτική στον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατά την προγραμματισμένη συνέντευξή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τα μέλη της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έσπευσαν να απομακρύνουν τον νεαρό ακτιβιστή, που διέκοψε τον Όρμπαν στη συνέντευξη Τύπου, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός παρακολουθούσε χαμογελώντας. 

Πηγή: skai.gr

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βίκτορ Ορμπάν
