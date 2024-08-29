Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλυθούν τα ευρωτουρκικά ζητήματα.
Προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που προσκαλείται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ και ευχαρίστησε όλους όσους επέτρεψαν να ληφθεί αυτή η απόφαση.
«Είναι σημαντικό για την Τουρκία να κατανοήσει τον ρόλο της ΕΕ με σεβασμό στις θέσεις των κρατών-μελών μας - της Κύπρου - που έχει δύσκολες σχέσεις με την Τουρκία», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ , σημειώνοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσπαθήσουμε να λύσουμε την κατάσταση είναι ο διάλογος.
Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών έχει προσκληθεί στο γεύμα εργασίας των 27 υπουργών εξωτερικών της ΕΕ και στο περιθώριο θα έχει διμερείς συνομιλίες με ορισμένους υπουργούς. Ο Ζ. Μπορέλ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνομιλίες θα είναι θετικές ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων που έχει η ΕΕ σε σχέση με την Τουρκία. «Αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία. Όλα μπορούν να λυθούν με διάλογο και καλή θέληση», πρόσθεσε.
