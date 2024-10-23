Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται μετά από πιθανολογούμενη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα σε οίκο ευγηρίας στην κομητεία Ντόρσετ της νότιας Αγγλίας.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στην τοπική αστυνομία στην κωμόπολη Σουάνατζ λίγο μετά από τις 7 το πρωί της Τετάρτης, όταν υπάλληλοι του γηροκομείου εντόπισαν τα τρία θύματα.

Οι έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών των τριών θανάτων συνεχίζονται, αλλά η διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα έχει αναφερθεί ως πρώτη γραμμή έρευνας.

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα και μέλη ειδικής μονάδας διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών.

Οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι στη μονάδα, που έχει 48 κλίνες, έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε εκκλησία της περιοχής, όπου εθελοντές τους έχουν πάει κουβέρτες, θερμάστρες και ζεστά ροφήματα.

Πηγή: skai.gr

