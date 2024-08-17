Η ομάδα των Ισραηλινών διαπραγματευτών εμφανίστηκε «επιφυλακτικά αισιόδοξη» όσον αφορά την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ομάδα εξέφρασε επιφυλακτική αισιοδοξία στον πρωθυπουργό αναφορικά με την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας με βάση την τελευταία αμερικανική πρόταση (η οποία βασίζεται στο πλαίσιο της 27ης Μαΐου)» αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χθες.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργό πρόσθεσε ότι ελπίζει η πίεση που ασκείται στην οργάνωση Χαμάς από τις ΗΠΑ και τους διεθνείς μεσολαβητές να βοηθήσει ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις της και να επιτευχθεί πρόοδος.

Την Παρασκευή, η Χαμάς είπε ότι απορρίπτει «τις νέες προϋποθέσεις» που θέτει η νέα πρόταση, καταγγέλλοντας τις «αμερικανικές διαταγές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

