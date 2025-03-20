Δικαστήριο στην Ινδία απεφάνθη πως οι παντρεμένες επιτρέπεται να βλέπουν πορνό

Ινδικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνιστά αιτία διαζυγίου να παρακολουθούν πορνό οι γυναίκες στον γάμο τους και ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή περιλαμβάνει τη σεξουαλική αυτονομία της συζύγου.

Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους παραμένει συντηρητική και πατριαρχική και ο ρόλος των γυναικών συχνά περιορίζεται στην ανατροφή των παιδιών και στην υποστήριξη των συζύγων τους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα της οικογένειας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, στα νότια της χώρας, εξέδωσε την απόφαση εξετάζοντας την έφεση ενός άνδρα, στον οποίο κατώτερο δικαστήριο του είχε αρνηθεί το διαζύγιο.

Ο ενάγων είχε στραφεί δικαστικά εναντίον της συζύγου του κατηγορώντας την ότι ήταν εθισμένη στην αυτοϊκανοποίηση παρακολουθώντας πορνό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την έφεσή του, έκρινε ότι «η προσωπική ευχαρίστηση δεν είναι απαγορευμένο φρούτο».

«Ο αυνανισμός στους άνδρες αναγνωρίζεται παγκοσμίως, ο αυνανισμός στις γυναίκες δεν θα πρέπει να αποτελεί στίγμα», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του, αντίγραφο της οποίας είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια γυναίκα «διατηρεί την ατομικότητά της» ακόμη και μέσα στο γάμο της και η «θεμελιώδης ατομική και γυναικεία ταυτότητά της δεν συνδέεται με την ιδιότητά της ως συζύγου», σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, στην απόφαση τονίζεται ότι ο εθισμός στην πορνογραφία είναι «λάθος» και δεν μπορεί να «δικαιολογηθεί ηθικά» χωρίς να αποτελεί παράβαση του νόμου.

Το διαζύγιο παραμένει ταμπού στο μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας, όπου μόνο ένας στους 100 γάμους καταλήγει σε διαζύγιο.

Τα άτομα που ζητούν διαζύγιο πρέπει να λάβουν έγκριση από τα δικαστήρια, τα οποία γενικά το χορηγούν μόνο εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία άσκησης βίας ή ακόμη υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

