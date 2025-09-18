Η εμφάνιση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνιας Τραμπ χθες, Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Το κίτρινο μακρύ φόρεμα που επέλεξε με έξω τους ώμους και με ένα σκίσιμο στα αριστερά θεωρήθηκε για κάποιους αρκετά τολμηρό ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την επιλογή «γελοία».

Τα αξεσουάρ που επέλεξε για να συνδυάσει το κίτρινο φόρεμα, δημιούργημα της Carolina Herrera, ήταν μια χοντρή ζώνη σε χρώμα baby pink και πράσινα μακριά σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Επίσης, ολοκλήρωσε το look αφήνοντας τα μακριά μαλλιά της να πέφτουν λιτά στους ώμους.

Για την Marian Kwei, στυλίστρια διασημοτήτων και συνεργάτιδα της Vogue, το φόρεμα της Μελάνια «δεν ήταν το αναμενόμενο χρώμα που θα μπορούσε να δει κανείς σε ένα υψηλό κρατικό συμπόσιο».

«Αν και ίσως είναι σύμφωνο με το πρωτόκολλο ενδυμασίας της πολιτείας, το στράπλες φόρεμα είναι λίγο τολμηρό», είπε.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Μελάνια να φοράει ένα κρεπ φόρεμα χωρίς τιράντες για βραδινό ντύσιμο. Φόρεσε ένα παρόμοιο σχέδιο στον πρώτο της χορό μετά την ορκωμοσία του Προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο.

Το στυλ της Μελάνια συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του διαδικτύου με τους χρήστες να κάνουν τα δικά τους σχόλια. Ορισμένοι το βρήκαν «πολύ casual» για τους εορτασμούς της βραδιάς και ακατάλληλο για την περίσταση.

«Μου αρέσει πολύ το φόρεμα της Μελάνια, αλλά μου φαίνεται πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο, έτσι δεν είναι;» σχολίασε ένας από τους χρήστες του Χ.

«Αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι απαίσιο και ακατάλληλα casual για ένα κρατικό δείπνο» σχολίασε ένας άλλος.

«Λατρεύω το φόρεμα της Μελάνια. Κομψό, κολακευτικό, σικ...» είπε ένας που είχε διαφορετική άποψη για το ντύσιμο της Μελάνια.

Βέβαια, υπήρχαν και πιο σκληρές κριτικές με έναν από τους χρήστες του Χ να αναρωτιέται «γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;»

«Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι απαίσιο! Μοιάζει με γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με εκείνο το κίτρινο καναρινί με τη μωβ ζώνη» σχολίασε ένα άλλος.

«Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;» αναρωτιέται ένας ακόμη χρήστης.

Ο σύζυγος της Μελάνια, ο πρόεδρος Τραμπ, τήρησε τις παραδόσεις φορώντας ένα λευκό σμόκιν ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμπνεύστηκε από τον πατέρα του και φόρεσε ένα παρόμοιο σύνολο. Η σύζυγός του, Κέιτ, φόρεσε ένα κρεμ φόρεμα με χρυσή δαντέλα.

Πηγή: skai.gr

