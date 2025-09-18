Η Καμάλα Χάρις - υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος στην Προεδρική εκλογή των Ηνωμένων Πολιτειών 2024 – παρουσίασε πέρσι τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Όμως ο 60χρονος Γουόλς δεν ήταν η πρώτη, προσωπική επιλογή της Χάρις.

Η Δημοκρατική υποψήφια πρόεδρος - όπως περιγράφει στο επερχόμενο βιβλίο της, «107 Ημέρες», ήθελε να προτείνει τον Πιτ Μπούτιτζιτζ (Pete Buttigieg), τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρώην υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ.

O Pete Buttigieg ήταν η πρώτη επιλογή της υποψήφιας Προέδρου των Δημοκρατικών

Στο βιβλίο της, η Χάρις εξηγεί ότι ο Μπούτιτζιτζ βρισκόταν στην κορυφή της λίστας της με τους οκτώ πιθανούς αντιπροέδρους επειδή «είναι ένας ειλικρινής δημόσιος λειτουργός με το σπάνιο ταλέντο να μπορεί να διατυπώνει φιλελεύθερα επιχειρήματα, με τρόπο που να επιτρέπει στους συντηρητικούς να τα ακούνε».

Κατάλαβε όμως ότι οι Αμερικανοί ήταν πολύ ρατσιστές, αντισημίτες και ομοφοβικοί για να δεχτούν την επιλογή της και έτσι επέλεξε τον Τιμ Γουόλζ, ο οποίος – αν και Δημοκρατικός - επέδειξε και συντηρητικές τάσεις ως κυβερνήτης: υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των αγροτών και στήριξε το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, «ελκύοντας» τους λευκούς ψηφοφόρους των αγροτικών περιοχών που τα τελευταία χρόνια στήριζαν ευρέως τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Kamala Harris reveals her ‘first choice’ for running mate wasn’t Tim Walz: book https://t.co/N0fLmu72HZ pic.twitter.com/NklSKdpWVy — New York Post (@nypost) September 18, 2025

Στο βιβλίο της, η Χάρις περιγράφει τον Μπούτιτζιτζ ως την «πρώτη της επιλογή», αλλά αργότερα έκρινε ότι αποτελούσε «πολύ μεγάλο ρίσκο» στο Δημοκρατικό ψηφοδέλτιο.

Ο Μπούτιτζιτζ «θα ήταν ιδανικός σύντροφος - αν ήμουν ένας ετεροφυλόφιλος λευκός άνδρας», έγραψε η Χάρις.

«Αλλά ζητούσαμε ήδη πολλά από την Αμερική: να δεχτεί μια γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα παντρεμένη με έναν Εβραίο άνδρα», συνέχισε. «Ένα μέρος του εαυτού μου ήθελε να πει, "γαμ@το, ας το κάνουμε απλώς". Αλλά γνωρίζοντας τι διακυβευόταν, ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο».

«Και νομίζω ότι και ο Πιτ το ήξερε αυτό - προς αμοιβαία μας θλίψη» αναφέρει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.