Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Λουίς Αλμάγκρο ανήγγειλε χθες Τετάρτη πως θα ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψής του εξαιτίας του «λουτρού αίματος» στη Βενεζουέλα μετά τις προεδρικές εκλογές, καθώς οι διαδηλώσεις υποστηρικτών της αντιπολίτευσης —η οποία αμφισβητεί την επανεκλογή του— αμαυρώθηκαν από αιματηρά επεισόδια.

Ο πρόεδρος «υποσχέθηκε λουτρό αίματος (...) και το διαπράττει. Είναι καιρός το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να απαγγείλει κατηγορίες» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να προχωρήσει στην έκδοση «ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των βασικών υπεύθυνων, συμπεριλαμβανομένου του Μαδούρο», έκρινε ο ΓΓ του ΟΑΚ μέσω X.

