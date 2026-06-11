Το εντυπωσιακό show με χιλιάδες drones που φώτισε τον ουρανό του Μεξικού λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό θέαμα. Πίσω από τις εικόνες που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο βρίσκεται η εταιρεία Nova Sky Stories, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως στον χώρο της εναέριας ψυχαγωγίας με drones.

Η Nova Sky Stories ιδρύθηκε το 2022 από τον Κίμπαλ Μασκ, αδελφό του Ίλον Μασκ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, όταν απέκτησε από την Intel το τμήμα των περίφημων drone light shows, το οποίο είχε ήδη γράψει ιστορία σε μερικές από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη.

Από τα 49 drones στα παγκόσμια ρεκόρ

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εταιρεία έχει τις ρίζες της στη γερμανική Ascending Technologies, η οποία το 2012 πραγματοποίησε το πρώτο show φωτισμού με drones στον κόσμο. Τα επόμενα χρόνια καταγράφηκαν διαδοχικά παγκόσμια ρεκόρ με 100, 500 και ακόμη περισσότερα drones να πετούν συγχρονισμένα, δημιουργώντας πολύπλοκα σχέδια στον ουρανό.

Το 2016 η Intel εξαγόρασε την τεχνολογία και επένδυσε στην ανάπτυξή της, μετατρέποντας τα drones σε ένα νέο μέσο μαζικού θεάματος. Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε σε Super Bowl, μεγάλες συναυλίες, διεθνή φεστιβάλ και παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις.

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, όταν 1.824 drones σχημάτισαν στον ουρανό μια τρισδιάστατη φωτεινή υδρόγειο, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τελετής έναρξης. Η εικόνα μεταδόθηκε σε εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως και θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο για τη βιομηχανία των drone shows.

A New Way to Light Up the Skies 🎇 We're here to bring art to the skies of every city in the world. Introducing, Drone Light Shows, our latest entertainment solution in partnership with #NovaSkyStories. https://t.co/jYv5eLz5zN

📷: Arjen van Eijk

Designer: Drift

# of Drones: 1000 pic.twitter.com/WA5B1H6Bca — Live Events Productions (@Go_LIVEEVENTS) September 22, 2022

Από το Super Bowl και το NBA στο Μουντιάλ

Ο Κίμπαλ Μασκ έχει δηλώσει ότι ο στόχος του δεν είναι απλώς η δημιουργία εντυπωσιακών φωτεινών σχημάτων, αλλά η μετατροπή του ουρανού σε έναν νέο καμβά αφήγησης ιστοριών. Όπως έχει αναφέρει, η εμπειρία που έζησε στο φεστιβάλ Burning Man το 2021 τον οδήγησε στην απόφαση να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα και να αγοράσει την τεχνολογία της Intel.

Σήμερα η Nova Sky Stories αυτοπροσδιορίζεται ως η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία drone entertainment παγκοσμίως, καθώς σχεδιάζει, κατασκευάζει και χειρίζεται η ίδια τον στόλο των drones της, αναλαμβάνοντας παράλληλα την καλλιτεχνική παραγωγή των θεαμάτων.

Η τεχνολογία της εταιρείας έχει βρεθεί πίσω από παραστάσεις σε Super Bowl, αγώνες του NBA, διοργανώσεις της Formula 1, εκδηλώσεις της FIFA και δεκάδες διεθνή φεστιβάλ. Η ίδια η FIFA συνεργάζεται πλέον συστηματικά με τη Nova Sky Stories, η οποία το 2025 δημιούργησε θεάματα με 1.500 drones για την αντίστροφη μέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε Μαϊάμι και Νέα Υόρκη.

Το show που παρουσιάστηκε χθες στο Μεξικό ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της πορείας, με τα drones να σχηματίζουν ποδοσφαιρικές φιγούρες, τρόπαια και σύμβολα της διοργάνωσης, προσφέροντας ένα θέαμα που συνδύασε αθλητισμό, τεχνολογία και ψυχαγωγία.

Το επόμενο βήμα: «Ιστορίες στον ουρανό»

Η φιλοδοξία της Nova Sky Stories δεν σταματά στα λίγα λεπτά ενός εντυπωσιακού show. Η εταιρεία προχωρά ήδη στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων αφηγηματικών παραστάσεων διάρκειας άνω της μίας ώρας, με χιλιάδες drones, μουσική και ειδικά σχεδιασμένα σενάρια. Στην προσπάθεια αυτή έχει επενδύσει και ο συνιδρυτής της DreamWorks, Τζέφρι Κάτσενμπεργκ, ο οποίος θεωρεί ότι τα drone shows μπορούν να εξελιχθούν στο επόμενο μεγάλο μέσο ψυχαγωγίας μετά τον κινηματογράφο και τα κινούμενα σχέδια.

Από τις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι το Μουντιάλ 2026, η Nova Sky Stories επιχειρεί να αποδείξει ότι το μέλλον του θεάματος ίσως να μην βρίσκεται σε μια οθόνη, αλλά στον ίδιο τον ουρανό.

Πηγή: skai.gr

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