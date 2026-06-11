Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται και το Χόλιγουντ έχει ήδη μπει για τα καλά στο παιχνίδι των προβλέψεων. Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο του πράκτορα 007, οι φήμες γύρω από τον ηθοποιό που θα φορέσει το κοστούμι του Μποντ έχουν πάρει φωτιά, με αρκετά ονόματα να ακούγονται έντονα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, πάντως, φαίνεται πως έχει ξεκάθαρη προτίμηση. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στο «Hollywood Reporter» ότι θα ήθελε να δει τον Κάλουμ Τέρνερ στον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, τονίζοντας πως διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο διάσημος κινηματογραφικός ήρωας.

«Ελπίζω ο Κάλουμ να γίνει ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικός. Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός, άρα είναι ο ιδανικός για να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά ο Κλούνεϊ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Τέρνερ στην ταινία «The Boys in the Boat» το 2023.

Ο Κλούνεϊ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πορεία του 36χρονου ηθοποιού, σημειώνοντας πως δεν έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο στην καριέρα του, αλλά ρόλους με ενδιαφέρον και ουσία. Όπως είπε, ο Τέρνερ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα στον θόρυβο της βιομηχανίας και να κάνει τους ανθρώπους να τον προσέχουν.

Ο ίδιος ο Κάλουμ Τέρνερ, πάντως, κρατά χαμηλούς τόνους. Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν υποψήφιο για τον ρόλο του 007, απέφυγε να σχολιάσει αν θα δεχόταν μια τέτοια πρόταση, λέγοντας απλώς πως όλο αυτό έχει γίνει σχεδόν αστείο, αφού του στέλνουν μηνύματα ακόμη και άνθρωποι με τους οποίους δεν έχει μιλήσει εδώ και δέκα χρόνια.

Η επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το franchise, μετά την ανάληψη του ελέγχου από την Amazon MGM Studios. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντένις Βιλνέβ, ενώ το σενάριο γράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του «Peaky Blinders». Την ίδια στιγμή, η υπεύθυνη κάστινγκ, Νίνα Γκολντ, φέρεται να αναζητά έναν ηθοποιό που να μπορεί να κρατήσει τον ρόλο για περισσότερες από μία ταινίες και να διαθέτει έντονη γοητεία.

Στα ονόματα που ακούγονται για τον νέο Μποντ βρίσκονται επίσης ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Χάρις Ντίκινσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Λίο Σούτερ. Ωστόσο, ο Κάλουμ Τέρνερ δείχνει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, τόσο στις φήμες όσο και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών.

Πηγή: skai.gr

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