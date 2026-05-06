Σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά τη επικράτηση των Εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες αύριο, Πέμπτη, για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας.

Η αναμέτρηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, όπου ψηφίζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες για την ανάδειξη περισσοτέρων από 5.000 δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για την απευθείας ανάδειξη δημάρχων σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές. Την ίδια ημέρα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Γι αυτό και οι αναλυτές προσδίδουν στην αυριανή μέρα χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημαντικές απώλειες για τον Στάρμερ

Στο επίκεντρο για μια ακόμη φορά βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την πρώτη μεγάλη εκλογική δοκιμασία της κυβέρνησής του μετά την ιστορική άνοδο των Εργατικών στην εξουσία το 2024, όταν κέρδισε τους Συντηρητικούς που κυβερνούσαν επί 14 συναπτά έτη.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προμηνύουν σημαντικές απώλειες για το κυβερνών κόμμα εκτιμώντας ότι μπορεί να χάσει μέχρι και 2.000 συμβούλους αλλά και δήμους όπου παραδοσιακά το Εργατικό Κόμμα βγαίνει πρώτο. Αναλυτές σημειώνουν πως πιθανές απώλειες σε εμβληματικές περιοχές του Λονδίνου, όπως το Ουέστμινστερ και ο δήμος του Λάμπεθ, ενδέχεται να πλήξουν το κύρος της κυβέρνησης και να ενισχύσουν την εσωκομματική πίεση προς την ηγεσία. Για αυτό άλλωστε κυβερνητικοί κύκλοι επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία των αποτελεσμάτων.

Απώλειες όμως αναμένεται να καταγράψει και το Συντηρητικό Κόμμα υπό την ηγεσία της Κέμι Μπάντενοχ. Οι Συντηρητικοί φαίνεται ότι δεν «έχουν βρει τον δρόμο τους» μετά τη συντριπτική ήττα του 2024. Έτσι και αυτοί εκτιμάται ότι θα χάσουν σημαντικό αριθμό εδρών, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να συσπειρώσουν τη βάση τους, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.

Αντίθετα, τα μικρότερα κόμματα φαίνεται να κεφαλαιοποιούν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στους δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ καταγράφει δυναμική άνοδο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα σημειώσει σημαντική αύξηση κυρίως στη βόρεια Αγγλία και σε αγροτικές κομητείες.

Παράλληλα, το κόμμα των Πρασίνων αναμένεται να ενισχύσει τα ποσοστά του σε αστικά κέντρα και σε πανεπιστημιουπόλεις, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επιχειρούν να προσελκύσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους και των δύο κομμάτων.

Πιθανό να αλλάξουν οι ισορροπίες

Η συνολική εικόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από το εκλογικό σώμα. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση της ψήφου ενδέχεται να οδηγήσει σε εκλογή τοπικών συμβούλων με ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν, δείχνει ξεκάθαρα τη μεταβαλλόμενη φύση της εκλογικής συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων θα επηρεάσει αισθητά το αποτέλεσμα. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό που θα πάρουν τα παραδοσιακά κόμματα, σημειώνουν οι αναλυτές.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το πολιτικό σύστημα της χώρας πάντως προετοιμάζεται για μια νύχτα που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό και να προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, ακόμη και αλλαγές ηγεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

