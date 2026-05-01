Βρετανία: Σενάρια αμφισβήτησης Στάρμερ από τον υπουργό Υγείας αμέσως μετά τις τοπικές εκλογές

Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, ενδέχεται να κινηθεί για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ήδη από την επόμενη Παρασκευή, μία ημέρα μετά τις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Ο Στρίτινγκ φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων από 81 βουλευτών των Εργατικών, αριθμός που απαιτείται για την έναρξη διαδικασίας εσωκομματικής αναμέτρησης, με συνεργάτες του να τον πιέζουν να κινηθεί άμεσα μετά την κάλπη. Ωστόσο, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «στηρίζει τον πρωθυπουργό» και είναι «απολύτως προσηλωμένος στα καθήκοντά του».

Την ίδια ώρα, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς διευρύνεται το σκάνδαλο γύρω από τις σχέσεις του Πίτερ Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τον διορισμό του ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.