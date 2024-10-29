Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αργεντινή: Τουλάχιστον ένας νεκρός μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου - Μάχη από τα συνεργεία για τους εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Έως και 15 άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο ξενοδοχείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί - Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένας άνδρας περίπου 80 ετών πέθανε

Αργεντινή ξενοδοχείο

Ένα άτομο φέρεται να είναι νεκρό και πολλοί άλλοι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου στην παραλιακή πόλη Βίγια Γκεσέλ στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Το 10όροφο ξενοδοχείο του Ντουμπρόβνικ, κατέρρευσε τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τον τοπικό δήμο.

Έως και 15 άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στο ξενοδοχείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται στο σημείο προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν όσους θεωρούνται εγκλωβισμένοι. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας άνδρας περίπου 80 ετών πέθανε ως αποτέλεσμα του περιστατικού και μία γυναίκα έχει μέχρι στιγμής διασωθεί.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι οι οικοδομικές εργασίες στο ξενοδοχείο είχαν σταματήσει τον περασμένο Αύγουστο με εντολή του δήμου, επειδή οι ανακαινίσεις γίνονταν χωρίς τις κατάλληλες άδειες.

Ωστόσο, οι γείτονες είπαν στους δημοσιογράφους ότι οι εργασίες στο κτίριο συνεχίζονταν κατά παράβαση της εντολής αναστολής.

Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Αργεντινής, Patricia Bullrich, ανάρτησε στο X ότι δύο εξειδικευμένες ομάδες είχαν σταλεί στο σημείο.

Είπε ότι παρευρέθηκαν δομικοί μηχανικοί, ειδικοί διάσωσης και μια ειδική ομάδα σκύλων καθώς και προσωπικό εξοπλισμένο με εξειδικευμένα μηχανήματα και πόρους για να βοηθήσει την προσπάθεια διάσωσης.

Ο υπουργός Ασφαλείας της ίδιας επαρχίας, Χαβιέρ Αλόνσο, δήλωσε στο τοπικό ραδιόφωνο ότι τέσσερις κτίστες που εργάζονταν στο σημείο είχαν γλιτώσει από την κατάρρευση και είχαν τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αργεντινή κατάρρευση κτιρίου ξενοδοχείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark