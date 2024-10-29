Καθώς ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έχει ήδη ψηφίσει για νέο πρόεδρο της Αμερικής και η δεξαμενή όσων είναι ανοιχτοί να αλλάξουν γνώμη συρρικνώνεται, οι νέες δημοσκοπήσεις από το CNN δείχνουν Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε κρίσιμες πολιτείες όπως σε Αριζόνα και Νεβάδα.

Συγκεκριμένα, η Κάμαλα Χάρις προηγείται με ποσοστό 48% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων στην Αριζόνα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση έναντι 47% που συγκεντρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νεβάδα, το 48% των πιθανών ψηφοφόρων υποστηρίζει τον Τραμπ και το 47% την Κάμαλα Χάρις. Αυτά τα περιθώρια 1 μονάδας εμπίπτουν στο περιθώριο δειγματοληπτικού λάθους κάθε δημοσκόπησης, σχολιάζει το CNN.

Η δημοσκόπηση της Νεβάδα δείχνει πως υπάρχει μικρή αλλαγή στις τάσεις από τα τέλη Αυγούστου, αλλά στην Αριζόνα τα νέα αποτελέσματα δείχνουν μια ελαφριά τάση υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Η νέα δημοσκόπηση βρίσκει την Χάρις να βελτιώνεται εκεί με τις βασικές δημοκρατικές εκλογικές περιφέρειες στηρίζοντας την υποψηφιότητά της γυναίκες, Λατίνοι ψηφοφόροι και νεότεροι ψηφοφόροι.

Η μετατόπιση επικεντρώνεται κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες πλέον κάνουν την υπέρβαση στηρίζοντας την Κάμαλα Χάρις κατά 16 μονάδες, ενώ οι άνδρες συνεχίζουν να ευνοούν τον Τραμπ με διαφορά 14 μονάδων.

