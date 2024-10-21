Ένας Βρετανός αστυνομικός αθωώθηκε σήμερα για τη δολοφονία ενός μαύρου άνδρα, τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε στο Λονδίνο πριν από δύο χρόνια, ένα περιστατικό το οποίο είχε πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις και αγανάκτηση μεταξύ των μελών της μαύρης κοινότητας στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Μάρτιν Μπλέικ, ηλικίας 40 ετών, είχε δηλώσει αθώος για τη δολοφονία του Κρις Κάμπα, ο οποίος ήταν άοπλος και είχε χάσει τη ζωή του από έναν και μόνο πυροβολισμό στο κεφάλι, στη συνοικία Στρίθαμ, στο νότιο Λονδίνο, την 5η Σεπτεμβρίου του 2022.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος από ένα σώμα ενόρκων, έπειτα από μια δίκη διάρκειας τριών εβδομάδων στο δικαστήριο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου.

Ο Κάμπα έπεσε νεκρός, αφότου ένοπλοι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε συνδεθεί με ένα περιστατικό με πυροβολισμούς το προηγούμενο βράδυ.

Ο ίδιος είχε επιχειρήσει να διαφύγει, ενώ περιπολικά του είχαν μπλοκάρει τον δρόμο, όταν ο αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Μπλέικ τον πυροβόλησε μέσα από το παρμπρίζ.

Ο εισαγγελέας Τομ Λιτλ είπε στους ένορκους, κατά την έναρξη της δίκης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι η απόφαση του Μπλέικ να πυροβολήσει τον Κάμπα «δεν δικαιολογείτο αντικειμενικά και λογικά ούτε ήταν αιτιολογημένη».

Εντούτοις, ο Μπλέικ είπε πως πίστευε ότι θα υπήρχε «μια επικείμενη απειλή» σε βάρος των συναδέλφων του, εάν δεν είχε πυροβολήσει τον Κάμπα.

Παρουσίασε στοιχεία ότι σκόπευε να καταστήσει ανίκανο τον Κάμπα, όχι να τον σκοτώσει.

«Η πρόθεσή μου ήταν να σταματήσω εκείνο το όχημα, το οποίο πίστευα ότι επρόκειτο να χτυπήσει τους συναδέλφους μου», είπε ο Μπλέικ.

Ο θάνατος του Κάμπα πυροδότησε διαδηλώσεις και προκάλεσε την αγανάκτηση της μαύρης κοινότητας της βρετανικής πρωτεύουσας, η οποίο εδώ και καιρό διαμαρτύρεται για την άδικη και ρατσιστική συμπεριφορά της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του Μπλέικ ήταν ασυνήθιστη: το Ανεξάρτητο Γραφείο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας (Independent Office of Police Conduct) ανέφερε πως το ίδιο ή οι προκάτοχοί του ανέλαβαν 26 έρευνες σχετικά με 28 ανθρώπους που πέθαναν από πυροβολισμούς αστυνομικών από το 2013, παραπέμποντας μονάχα τον Μπλέικ και έναν ακόμη αστυνομικό, στον οποίο δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, στις εισαγγελικές αρχές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

