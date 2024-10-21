Τον θάνατο του Φετουλάχ Γκιουλέν σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, παρουσιάστρια του TV100 στην Τουρκία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. «Να καεί στην κόλαση», ανέφερε.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι: «Μετά από τον θάνατο ενός τέτοιου τρομοκράτη, που προκάλεσε τόση ζημιά στη χώρα του το μόνο που μπορώ να πω είναι να καεί στην κόλαση. Δεν με ενδιαφέρουν οι αρχές της δημοσιογραφίας.Κάθε προδότης πρέπει να πεθάνει έτσι μακριά από την πατρίδα του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μεταδίδω την είδηση του θανάτου του ηγέτη της οργάνωσης FETO».

Cansu Canan:



“Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ‘Ateşi bol olsun’ denilir. Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım... FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğü haberini paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum.” pic.twitter.com/g1LtT9FuhD — Onedio (@onediocom) October 21, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ ιεροκήρυκας, ο οποίος σύστησε ένα ισχυρό ισλαμικό κίνημα στην Τουρκία και τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από κατηγορίες ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον του Τούρκου προέδρου το 2016, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο και η Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

