Ισχυρή έκρηξη από βλήμα στην περιοχή του Τελ Αβίβ

Η έκρηκξη σημειώθηκε στην περιοχή Ραμάτ Χασαρόν - Από τον Λίβανο η εκτόξευση του βλήματος, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ

Τελ Αβίβ

Κάτοικοι στο Τελ Αβίβ και στην περιοχή Ραμάτ Χασαρόν δήλωσαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη σήμερα το απόγευμα, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, αλλά έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Δεν ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων πριν από την έκρηξη.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι δεν ήχησαν οι σειρήνες, καθώς βάσει πρωτοκόλλου δεν ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης αν διαπιστωθεί ότι ένας εισερχόμενος πύραυλος δεν αποτελεί απειλή. 

TAGS: Τελ Αβίβ Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος
