Κάτοικοι στο Τελ Αβίβ και στην περιοχή Ραμάτ Χασαρόν δήλωσαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη σήμερα το απόγευμα, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, αλλά έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Δεν ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων πριν από την έκρηξη.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι δεν ήχησαν οι σειρήνες, καθώς βάσει πρωτοκόλλου δεν ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης αν διαπιστωθεί ότι ένας εισερχόμενος πύραυλος δεν αποτελεί απειλή.

