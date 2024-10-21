Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ενός οχήματος στη συνοικία Μαζέ στη Δαμασκό, όπου βρίσκεται η έδρα του ΟΗΕ όπως και πρεσβείες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

«Γύρω στις 17.05 τοπική ώρα, ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε μια αεροπορική επίθεση εναντίον ενός πολιτικού οχήματος, στη συνοικία Μαζέ στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άμαχοι και να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι», ανέφερε το υπουργείο.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για έκρηξη ενός αυτοκινήτου παγιδευμένου με εκρηκτικά στη συνοικία αυτή της συριακής πρωτεύουσας όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Συρία καθώς και πρεσβείες. Άλλα συριακά μμε τόνισαν ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στον Ανατολικό Κυκλικό Κόμβο, κοντά στο πολυτελές ξενοδοχείο Golden Mazzeh, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι ένα ξενοδοχείο υπέστη ζημιές και οχήματα κάηκαν ολοσχερώς από την έκρηξη. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι η έκρηξη «προκλήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό drone».

Πρόσθεσε ότι η πυραυλική επίθεση είχε στόχο έναν άνδρα, όχι Σύρο, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε αυτή συνοικία, καθώς διεξαγόταν μια τελετή στη μνήμη του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις 8 Οκτωβρίου, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην ίδια ακριβή συνοικία της συριακής πρωτεύουσας άφησε πίσω της 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων εννέα αμάχους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Σύμφωνα με τη μκο, εκείνη η επίθεση είχε στόχο ένα κτίριο στο οποίο συχνάζουν μέλη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Επίσης στη συνοικία Μαζέ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν λίγες μέρες νωρίτερα σε ισραηλινή επιδρομή. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο γαμπρός του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Ο τελευταίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.

Από το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα με στόχο τον συριακό στρατό και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη οργανώσεις, όπως τη Χεζμπολάχ, οργανώσεις που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των δυνάμεων του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι ισραηλινές αρχές σπάνια σχολιάζουν αυτά τα πλήγματα, αλλά διαμηνύουν ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, να επεκτείνει την παρουσία του στη Συρία.

Από την έναρξη του ανοιχτού πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο ρυθμός των βομβαρδισμών έχει αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.