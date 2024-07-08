Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίσθηκε πως οι ζημιές που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο, κυρίως σε ένα νοσοκομείο παίδων, προκλήθηκαν από «την πτώση ενός ουκρανικού αντιαεροπορικού πυραύλου», ενώ υποστήριξε ότι «έπληξε» σήμερα αποκλειστικά «στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

«Πολλές φωτογραφίες και βίντεο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο Κίεβο, επιβεβαιώνουν αναντίρρητα την καταστροφή που προκλήθηκε από την πτώση ενός πυραύλου της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας που εκτοξεύθηκε από σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων στην πόλη», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς» τις ουκρανικές δηλώσεις περί επίθεσης της Μόσχας απ' ευθείας σε ένα πολιτικό νοσοκομείο του Κιέβου, χωρίς να δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τις φωτογραφίες και τα βίντεο που επικαλείται προς επίρρωσιν των ισχυρισμών της.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στόχων της αμυντικής βιομηχανίας και αεροπορικών βάσεων στην Ουκρανία.

«Οι στόχοι της επιδρομής επιτεύχθηκαν. Οι καθορισθέντες στόχοι επλήγησαν», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο.

Εξάλλου ένας άμαχος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν από ουκρανικές οβίδες που έπληξαν χωριό στη μεθοριακή ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Ο Γκλάντκοφ δήλωσε πως ένας άνδρας υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά του στο χωριό Νικόλσκογε.

Άλλα τρία θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, δήλωσε επίσης ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

