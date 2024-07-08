Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του, η «Λέγκα», θα ενταχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο στη νέα πολιτική ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

«Έπειτα από μακρά περίοδο δουλειάς, η μεγάλη ομάδα των Πατριωτών, η οποία θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την αλλαγή του μέλλοντος αυτής της Ευρώπης, έρχεται σήμερα στη ζωή στις Βρυξέλλες», ανακοίνωσε ο Σαλβίνι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λέγκα ήταν ενταγμένη στην πολιτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) μαζί με τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν, μεταξύ άλλων. Ο εκπρόσωπος του Ορμπάν, ο Ζόλταν Κόβατς, ανακοίνωσε αργότερα σήμερα μέσω του X πως ο Εθνικός Συναγερμός εντάχθηκε επίσης στους «Πατριώτες».

Το ακροδεξιό αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPO), πρώην μέλος της πολιτικής ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία, ήταν από τα πρώτα κόμματα που εντάχθηκαν στη νέα ομάδα. Την Παρασκευή το ισπανικό υπερσυντηρητικό κόμμα Vox είχε ανακοινώσει πως αποχωρεί από την πολιτική ομάδα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για να ενταχθεί κι αυτό στους Πατριώτες για την Ευρώπη.

Ο Σαλβίνι σχολίασε επίσης το δεύτερο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, στον οποίο ο Εθνικός Συναγερμός ήρθε στην τρίτη θέση, αφού είχε έρθει πρώτος στον πρώτο γύρο. Το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο ήρθε πρώτο και η κεντρώα συμμαχία Μαζί του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήρθε δεύτερη. «Η κλίκα 'όλοι εναντίον της Λεπέν', που σχηματίσθηκε από τον Μακρόν, κέρδισε τις εκλογές, όμως δεν έχει τους αριθμούς για να κυβερνήσει», δήλωσε ο Σαλβίνι προσθέτοντας:

«Και 143 βουλευτές του RN θα πάνε στο κοινοβούλιο στο Παρίσι, ποτέ στην ιστορία δεν ήταν τόσοι πολλοί, με αύξηση σε ψήφους από 33% σε 37% ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο γύρο. Το 'όλοι εναντίον ενός' μείωσε τον αριθμό των εδρών, αλλά όχι και το επίπεδο της υποστήριξης προς την Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά, στον οποίο στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Υπήρξαν εορτασμοί στους δρόμους από κομμουνιστές, φιλοϊσλαμιστές και αντισημίτες, χούλιγκαν που επιτέθηκαν στην αστυνομία με πέτρες σε αρκετές πόλεις, χάος στο κοινοβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.