Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε σήμερα από το Λονδίνο τη βαθιά ανησυχία και λύπη του για τη σύμπλευση «ισχυρών δυνάμεων» που, όπως ανέφερε, στοχεύουν στην αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας. Η παρέμβασή του έγινε στο πλαίσιο ομιλίας για την 80ή επέτειο από την πρώτη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, του οποίου η θητεία στην ηγεσία του Οργανισμού ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, μίλησε στο Methodist Central Hall του Λονδίνου, τον ιστορικό χώρο όπου στις 10 Ιανουαρίου 1946 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 51 κράτη, καθώς τότε δεν είχε ακόμη κατασκευαστεί η έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τη διαχρονική του στήριξη στην πολυμερή συνεργασία.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι το 2025 αποτέλεσε «μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες του ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, αλλά και για φαινόμενα απαξίωσης του διεθνούς δικαίου.

Όπως σημείωσε, την ίδια στιγμή «ισχυρές δυνάμεις ενώνονται με στόχο να υπονομεύσουν τη διεθνή συνεργασία». Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι, «παρά τα ταραγμένα νερά, συνεχίζουμε να κινούμαστε προς τα εμπρός», φέρνοντας ως παράδειγμα την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Ανοικτής Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών, την οποία χαρακτήρισε υπόδειγμα σύγχρονης διπλωματίας.

Ο Γκουτέρες επισήμανε ακόμη ότι οι «σιωπηλές επιτυχίες» της διεθνούς συνεργασίας —όπως οι συγκρούσεις που αποτράπηκαν, οι λιμοί που αποφεύχθηκαν και οι κρίσιμες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν— σπάνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, καλώντας τους σε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ».



