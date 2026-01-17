Η Δανία πιέζει το Κογκρέσο να αποφευχθεί τυχόν «οριακή» ψηφοφορία για τη Γροιλανδία

Δανοί αξιωματούχοι ζήτησαν αυτή την εβδομάδα από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ να προσπαθήσουν να αποφύγουν μια ψηφοφορία, βάσει του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών, για τη Γροιλανδία -εκτός και αν μπορεί να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία- προειδοποιώντας ότι ένα οριακό ή κομματικά διχασμένο αποτέλεσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, Δανοί εκπρόσωποι μετέφεραν το μήνυμα σε βουλευτές και των δύο κομμάτων σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχαν στο Καπιτώλιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Δανοί πιστεύουν ότι ένα αποτέλεσμα, με ελάχιστη ρεπουμπλικανική στήριξη, θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θέση της Κοπεγχάγης και να ενισχύσει την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει το δανικό έδαφος με οποιοδήποτε μέσο.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με τη συμμετοχή του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, καθώς και των γερουσιαστών Λίζα Μουρκόφσκι (Ρεμπουμπλικανή, Αλάσκα), Άνγκους Κινγκ (Ανεξάρτητος, Μέιν) και Ρούμπεν Γκαγιέγκο (Δημοκρατικός, Αριζόνα).

Ο Γκαγιέγκο ηγείται της νομοθετικής πρωτοβουλίας περί πολεμικών εξουσιών για τη Γροιλανδία, η οποία δεν έχει ακόμα κατατεθεί αλλά έχει στόχο να απαγορεύσει στον Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα κατά του δανικού εδάφους χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Η συνάντηση της Τετάρτης είχε στόχο να καθησυχάσει Δανούς και Γροιλανδούς αξιωματούχους -οι οποίοι έχουν εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία τους για τη ρητορική του Τραμπ- ότι έχουν τη στήριξη του Κογκρέσου.

Μετά τη συνάντηση, ο Γκαγιέγκο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναμένεται άμεσα μια ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

«Θα το κρατήσω στο ράφι ως επιλογή, αν ποτέ το χρειαστούμε», δήλωσε ο Γκαγιέγκο. «Αλλά το έχω ετοιμάσει, και θα φροντίσουμε να το έχουμε διαθέσιμο σε περίπτωση που οι περιστάσεις το απαιτήσουν».

Η Δανική Πρεσβεία αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Ράσμουσεν και η Μότσφελντ ήταν μέρος αντιπροσωπείας της οποίας η συνάντηση -επίσης την Τετάρτη- με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ δεν κατάφερε να άρει το αδιέξοδο.



