Υποσχέσεις και πιέσεις στην κινούμενη άμμο της Συρίας

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Για μια ακόμα φορά ο πρέσβης των ΗΠΑ και Ειδικός Εκπρόσωπος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή. Ο Μπάρακ μαζί με τη συνοδεύουσα αντιπροσωπεία του έγιναν την Παρασκευή δεκτοί στο γραφείο του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με παρόντα επίσης τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, καθώς και θέματα συνεργασίας σε άμυνα και ασφάλεια στο πλαίσιο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων.



Βιάζονται οι ΗΠΑ



Πριν από τη συνάντηση, ο Μπάρακ μοιράστηκε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση στη Συρία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενή επαφή με όλες τις πλευρές στη Συρία. Εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τη διευκόλυνση της επιστροφής στις συνομιλίες επανένταξης μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» ανέφερε το μήνυμα.



Πράγματι, από την αρχή της εβδομάδας ο Αμερικανός αξιωματούχος αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στο θέμα της Συρίας και είχε συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον υπουργό Εμπορίου Ομέρ Μπόλατ. Ωστόσο η παρουσία του Μπάρακ χθες στο κέντρο του γραφείου του Υπουργού Άμυνας, προκάλεσε σάλο στα τουρκικά ΜΜΕ, που αναρωτιούνται αν ο Μπαράκ «είναι κυβερνήτης αποικίας» καθώς ο Αμερικανός αξιωματούχος καθόταν στο κέντρο της αίθουσας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε διπλανή θέση υφισταμένου.



Όλα παίζονται στη Συρία



Σε μια κίνηση-έκπληξη ο μεταβατικός ηγέτης της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα εξέδωσε χθες διάταγμα, με το οποίο ανακήρυξε την κουρδική ως εθνική γλώσσα και αναγνώρισε και κατοχύρωσε τον πολιτισμό και τη γλώσσα των Κούρδων ως «αναπόσπαστο συστατικό της εννιαίας και ποικίλης εθνικής ταυτότητας της Συρίας». Σήμερα οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές δυνάμεις αποσύρονται από το Ανατολικό Χαλέπι, μετά την ανακοίνωση του διοικητή τους, Μαζλούμ Αμπντί για την τήρηση της συμφωνίας της 10η Μαρτίου με τη Δαμασκό, για ενσωμάτωση των Κούρδων στο Συριακό κράτος. Γίνονται βήματα για ειρήνευση, δημιουργούνται ελπίδες, αλλά δημοσίευμα της Wall Street Journal προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και στοχεύουν τις πετρελαιοπηγές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τις φυλακές του ISIS.

Πηγή: Deutsche Welle

