Ανώτερο στέλεχος του ΟΗΕ στηλίτευσε χθες Πέμπτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι απειλές να διεξαχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, όπως αυτές που διατυπώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, χειροτερεύουν την «ήδη εκρηκτική» κατάσταση.

Οι διαδηλώσεις για το κόστος ζωής οι οποίες ξέσπασαν στο Ιράν την 28η Δεκεμβρίου μεταμορφώθηκαν σε κίνημα αμφισβήτησης του θεοκρατικού καθεστώτος που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κάνει λόγο για «απόλυτα ελάχιστο αριθμό» και προσθέτει πως άλλοι 10.000 και πλέον συνελήφθησαν.

Ως προχθές Τετάρτη, οι ΗΠΑ--κατόπιν αιτήματος των οποίων συγκλήθηκε η χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ--απειλούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτική επέμβαση αν η Τεχεράνη δεν ακύρωνε εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών.

Μετά τις προειδοποιήσεις συμμάχων της στον Κόλπο για τις συνέπειες που θα είχε κάτι τέτοιο στην περιοχή, η Ουάσιγκτον φάνηκε να πατάει φρένο, ωστόσο προειδοποίησε ξανά χθες πως «όλες οι επιλογές παραμένουν πάνω στο τραπέζι».

«Καταγράφουμε με ανησυχία διάφορες δημόσιες δηλώσεις που αναφέρονται σε πιθανά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αυτή η εξωτερική διάσταση εντείνει την αστάθεια μιας ήδη εκρηκτικής κατάστασης», σχολίασε η Μάρθα Πόμπι, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ.

«Πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα επιδείνωση», επέμεινε η διπλωμάτισσα από την Γκάνα.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ο Μάικ Γουόλτς, επανέλαβε από την πλευρά του ότι η κυβέρνησή του και ο πρόεδρός του στέκουν «στο πλευρό του θαρραλέου λαού του Ιράν».

«Το επίπεδο της καταστολής που εξαπέλυσε το ιρανικό καθεστώς εναντίον των ίδιων των πολιτών του, εναντίον του ίδιου του λαού του, έχει συνέπειες στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Γουόλτς.

Από την άλλη, οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για «ταραχοποιούς» που υποστηρίχθηκαν και συντονίστηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο ιρανός αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη Γολαμχουσέιν Νταρζί κατηγόρησε τον αμερικανό ομόλογό του ότι «εκμεταλλεύτηκε ειρηνικές διαδηλώσεις για γεωπολιτικούς σκοπούς».

Η Ρωσία, διά στόματος του πρεσβευτής της Βασίλι Νεμπένζια, πρόσαψε στις ΗΠΑ ότι «κλιμακώνουν τις εντάσεις και τροφοδοτούν την υστερία».

Προσκληθείσα από τις ΗΠΑ να εκφραστεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ιρανοαμερικανή δημοσιογράφος Μασί Αλινεζάντ διαβεβαίωσε ότι «οι Ιρανοί είναι ενωμένοι» εναντίον του καθεστώτος και «υποδέχθηκαν ευνοϊκά του (αμερικανού) προέδρου Τραμπ να (τους) προσφέρει βοήθεια».

Τον Οκτώβριο, αμερικανός δικαστής καταδίκασε δυο άνδρες να εκτίσουν 25 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα δολοφονίας της κ. Αλινεζάντ, κατ’ εντολή της Τεχεράνης σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ.

