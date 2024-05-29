Η πρώτη μαύρη γυναίκα βουλευτής της Βρετανίας, η Νταιάν Άμποτ, δήλωσε σήμερα ότι της απαγορεύθηκε να είναι υποψήφια του Εργατικού Κόμματος στις γενικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της στο κόμμα είχε ανασταλεί πριν από περισσότερο από ένα χρόνο για σχόλια που είχε κάνει σχετικά με τους Εβραίους και το ρατσισμό.

Η Άμποτ, η οποία είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο το 1987 με το Εργατικό Κόμμα, ήταν στενή σύμμαχος του πρώην ηγέτη του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν και ανήκε στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Η συμμετοχή της Άμποτ στο κόμμα είχε ανασταλεί πέρυσι αφού η βουλευτής είχε στείλει μια επιστολή στην εφημερίδα Observer στην οποία έγραφε ότι η προκατάληψη που αντιμετώπιζε ο εβραϊκός λαός ήταν παρόμοια, αλλά όχι ταυτόσημη με ρατσισμό.

«Αντιμετώπισαν αναμφίβολα προκατάληψη. Αυτή είναι παρόμοια με το ρατσισμό και οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά σαν η μία να μπορούσε να αντικαταστήσει την άλλη», έγραψε στην επιστολή.

«Είναι αλήθεια ότι πολλοί τύποι λευκών ανθρώπων με σημεία διαφοράς, όπως οι κοκκινομάλληδες, μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτή την προκατάληψη».

«Ωστόσο δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με το ρατσισμό σε όλη τη ζωή τους».

Η Άμποτ ζήτησε «ανεπιφύλακτα» συγγνώμη μετά τη δημοσίευση της επιστολής, αλλά η ιδιότητά της ως μέλους του κόμματος ανεστάλη. Σήμερα είπε στο BBC πως εντάχθηκε και πάλι στο κόμμα, όμως «μου απαγορεύεται να είμαι υποψήφια των Εργατικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

