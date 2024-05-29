Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον πρώην σωματοφύλακά του Αλεξέι Ντιούμιν γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου, ενός συμβουλευτικού σώματος προς τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους, όπως ενημέρωσε το Κρεμλίνο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες και αμέσως μετά την επανεκλογή του ο Πούτιν είχε διορίσει τον Ντιούμιν σύμβουλό του σε θέματα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ποιος είναι ο Αλεξέι Ντιούμιν

Ο Αλεξέι Ντιούμιν βρέθηκε στο Κρεμλίνο αφού υπηρέτησε ως περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής Τούλα της Ρωσίας.

Ο Ντιούμιν μπήκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρουράς της Ρωσίας (FSO), η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της ελίτ του Κρεμλίνου, το 1995 και ήταν υπεύθυνος της φρουράς του Πούτιν κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης θητείας του. Έχει επίσης εργαστεί ως αναπληρωτής επικεφαλής της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών).

