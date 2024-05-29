Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Επίθεση της Χαμάς σε εβραϊκή κοινότητα - Έπεσαν πυροβολισμοί

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά εντοπίστηκαν υλικές ζημιές.

IDF

Πυροβολισμούς κατά εβραϊκής της κοινότητας Μπατ Χέφερε, στην περιοχή Σαρόν, από μέλη της Χαμάς ανέφερε την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός.

«Πριν από λίγο, τρομοκράτες πυροβόλησαν από την περιοχή Τουλκάρμ προς το Μπατ Χέφερ» ανακοίνωσαν οι IDF.

«Οι δυνάμεις των IDF έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν να σαρώνουν την περιοχή».

Δεν εντοπίστηκαν άλλες απειλές για την ασφάλεια και ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά εντοπίστηκαν υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών στην περιοχή μέσα σε δύο ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark