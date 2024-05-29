IDF: Επίθεση της Χαμάς σε εβραϊκή κοινότητα - Έπεσαν πυροβολισμοί

Πυροβολισμούς κατά εβραϊκής της κοινότητας Μπατ Χέφερε, στην περιοχή Σαρόν, από μέλη της Χαμάς ανέφερε την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός.

«Πριν από λίγο, τρομοκράτες πυροβόλησαν από την περιοχή Τουλκάρμ προς το Μπατ Χέφερ» ανακοίνωσαν οι IDF.

«Οι δυνάμεις των IDF έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν να σαρώνουν την περιοχή».

Δεν εντοπίστηκαν άλλες απειλές για την ασφάλεια και ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά εντοπίστηκαν υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών στην περιοχή μέσα σε δύο ημέρες.

תיעוד: מחבלי חמאס ירו צרורות הבוקר לעבר היישוב בת חפר שבעמק, זוהתה פגיעה ברכוש pic.twitter.com/UxMMYvVHuG — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) May 29, 2024

