«Παγώνουν» οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – Ισραήλ. Στην πιο έντονα διατυπωμένη ανακοίνωσή του κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας (στη φωτό ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ) κατηγόρησε την Τετάρτη το Ισραήλ ότι διαπράττει «συνεχείς γενοκτονικές σφαγές» στοχεύοντας «τις σκηνές ανυπεράσπιστων Παλαιστινίων προσφύγων στη Ράφα», λέγοντας ότι θεωρεί το Τελ Αβίβ υπεύθυνο για «τι συμβαίνει στη Ράφα και σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Το Ριάντ, το οποίο βρισκόταν σε συνομιλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, κλιμακώνει τη ρητορική του εναντίον του εβραϊκού κράτους καθώς οι συνομιλίες παραπαίουν, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αρνείται τις απαιτήσεις να δεσμευτεί σε μια αξιόπιστη πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος ως μέρος των συνομιλιών εξομάλυνσης.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «οι συνεχείς κατάφωρες παραβιάσεις όλων των διεθνών και ανθρωπιστικών αποφάσεων, νόμων και κανόνων... επιδεινώνουν το μέγεθος της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός».

Καλεί τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει τις σφαγές» και ζητά «να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

#Statement | Saudi Arabia condemns and denounces in the strongest terms the continuous genocidal massacres committed by the Israeli occupation forces against the Palestinian people without deterrence by continuing to target the tents of defenseless Palestinian refugees in Rafah. pic.twitter.com/p7AsUAwRQ9 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) May 28, 2024

