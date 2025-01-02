Το Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρώτη σημαντική χιονόπτωση εδώ και χρόνια αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού η πρωτεύουσα τέθηκε υπό τριήμερη προειδοποίηση του Met Office για χιονόπτωση.

Σύμφωνα με το Sky News, οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν συναγερμό για όλη σχεδόν τη Βρετανία και την Ουαλία και τμήματα της Σκωτίας, ο οποίος ισχύει από το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 09:00 της Δευτέρας.

Ενώ η ποσότητα του χιονιού που πρόκειται να πέσει στο Λονδίνο δεν έχει επιβεβαιωθεί, περίπου 5 εκατοστά (2in) αναμένονται ευρέως στα Midlands, την Ουαλία και τη βόρεια Αγγλία.

Η προειδοποίηση πρόκειται να επικαιροποιηθεί πριν το Σαββατοκύριακο, αλλά τα υψηλότερα σύνολα έως και 30 εκατοστά αναμένονται επί του παρόντος σε υψηλά εδάφη στην Ουαλία και τα Pennines.

Η τελευταία φορά που οποιοσδήποτε μετεωρολογικός σταθμός της Met Office ανέφερε χιόνι στο έδαφος στο ευρύτερο Λονδίνο ήταν στις 12/12/2022, όταν το Northolt στο δυτικό Λονδίνο είχε 1cm (0.4in).

Η μετεωρολογική υπηρεσία δεν διαθέτει πολλούς σταθμούς που αναφέρουν το βάθος του χιονιού στην πρωτεύουσα - και από εκείνη τη χρονιά υπήρξαν περιστατικά ελαφριάς χιονόπτωσης, με την πιο πρόσφατη από αυτές στις 19/11/2024, σε μια αρκτική ψύχρα που είδε τις θερμοκρασίες να πέφτουν πολύ κάτω από το μηδέν, τα τρένα να ακυρώνονται και τα αυτοκίνητα να κολλάνε.

Υπήρξε επίσης κάποια χιονόπτωση στο Λονδίνο στις 8/3/2023, όταν 4 εκατοστά (1,6in) συσσωρεύτηκαν λίγο έξω από την πρωτεύουσα στο Amersham στο Buckinghamshire - αν και δεν συσσωρεύτηκε χιόνι σε καμία από τις μετεωρολογικές τοποθεσίες του Λονδίνου που διαχειρίζεται το Met Office.

Χιόνι έπεσε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του lockdown στις 24/1/2021, όταν άνθρωποι εθεάθησαν να κατεβαίνουν με έλκηθρο από λόφο στο Greenwich Park και να φτιάχνουν χιονάνθρωπους στο Battersea Park.

Η νέα προειδοποίηση για χιόνι που εκδόθηκε καλύπτει όλες τις περιοχές της Αγγλίας εκτός από τη Νοτιοδυτική, το μεγαλύτερο μέρος της Ουαλίας και τμήματα της νότιας Σκωτίας.

