Την απελευθέρωση Βρετανού ισλαμόφοβου ακροδεξιού ζητά τώρα ο Μασκ

Ο Ίλον Μασκ υποδέχθηκε το 2025 ζητώντας την απελευθέρωση ενός φυλακισμένου ακροδεξιού Βρετανού ακτιβιστή.

Το πρωί της Πέμπτης ο ιδιοκτήτης του X έγραψε ότι οι βρετανικές αρχές πρέπει να «απελευθερώσουν τον Τόμι Ρόμπινσον» και πρόσθεσε πως αξίζει να παρακολουθήσει κανείς το βαθιά αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του συνιδρυτή του English Defense League, ενός εθνικιστικού και ισλαμοφοβικού κινήματος.

Ο Ρόμπινσον καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση τον περασμένο Οκτώβριο, αφού παραδέχτηκε ότι παραβίασε δικαστική απόφαση προβάλλοντας το ντοκιμαντέρ, το οποίο περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς για έναν Σύρο πρόσφυγα μαθητή.

Ο Μασκ μοιράστηκε το ντοκιμαντέρ με τους περισσότερους από 210 εκατομμύρια ακολούθους του στην πλατφόρμα X που κατέχει.

Ο Ρόμπινσον είναι μια από τις γνωστές ακροδεξιές προσωπικότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαδηλώσεις του στο Λονδίνο συχνά προσελκύουν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Ρόμπινσον είναι πρώην μέλος του Βρετανικού Εθνικού Κόμματος, που δεν κατάφερε να εκλεγεί στις ευρωεκλογές του 2019.

Οι δικηγόροι του Σύρου μαθητή μήνυσαν τον Τόμι Ρόμπινσον για συκοφαντική δυσφήμιση, λέγοντας ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί του είχαν «καταστροφική επίδραση» στον μαθητή και την οικογένειά του και τους ανάγκασαν να αλλάξουν σπίτι.

Δεν είναι η πρώτη παρέμβαση του Μασκ στη βρετανική πολιτική σκηνή. Ο δισεκατομμυριούχος βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με το κυβερνών Εργατικό Κόμμα από πέρυσι. Έχει χαρακτηρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο «τυραννικό αστυνομικό κράτος» και ισχυρίστηκε ότι «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» λόγω των βίαιων επεισοδίων του περασμένου καλοκαιριού.

Ωστόσο, η ανάρτηση του Μασκ υπέρ του Ρόμπινσον μπορεί να είναι άβολη για τον Νάιτζελ Φάρατζ, του οποίου το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τα πιο περιθωριακά στοιχεία της ακροδεξιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μασκ έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του στο κόμμα του Φάρατζ και είχε συνομιλίες μαζί του στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

