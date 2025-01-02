Αναφορές για «απόπειρα δολοφονίας» του Άσαντ με δηλητήριο

Για απόπειρα δολοφονίας κατά του εκδιωχθέντος δικτάτορα της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ κάνει λόγο ρωσικό κανάλι στο Telegram.

Σημειώνεται ότι ο πρώην δικτάτορας της Συρίας βρίσκεται υπό την προστασία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα από τις 8 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Αλλά το κανάλι General SVR - που υποτίθεται ότι διευθύνεται από έναν πρώην κορυφαίο κατάσκοπο στη Ρωσία - αναφέρει ότι αρρώστησε την Κυριακή. Το κανάλι ισχυρίζεται ότι ο 59χρονος Άσαντ ζήτησε ιατρική βοήθεια και σχεδόν αμέσως μετά άρχισε να «βήχει βίαια και να πνίγεται». «Στον Ασάντ δόθηκε νερό, το οποίο βοήθησε να ανακουφιστεί η κατάστασή του, αλλά η αναπνοή του δεν επανήλθε στο φυσιολογικό και υπέφερε από πονοκεφάλους και κοιλιακό πόνο», πρόσθεσε το κανάλι.

Η πηγή του καναλιού ανέφερε: «Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας».

Ο Άσαντ φέρεται να νοσηλεύτηκε στο διαμέρισμά του και η κατάστασή του υποτίθεται ότι σταθεροποιήθηκε τη Δευτέρα, ενώ γίνεται αναφορά και για εντοπισμό δηλητηρίου στον οργανισμό του.

«Μέχρι να φτάσουν οι γιατροί, η κατάσταση του πρώην προέδρου της Συρίας είχε επιδεινωθεί. Η κατάσταση του Άσαντ αναφέρθηκε αμέσως στους εκπροσώπους της ρωσικής ηγεσίας. Ενώ οι γιατροί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Άσαντ, έλαβαν εντολή να τον περιθάλψουν στο σπίτι του, αν είναι δυνατόν, και να μην τοποθετήσουν τον «ασθενή» σε ιατρικά ιδρύματα. Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έλαβαν «ενισχύσεις» και στήθηκε θάλαμος θεραπείας στο διαμέρισμα του Άσαντ. Από το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση του Μπασάρ αλ Άσαντ είναι σταθερή και αισθάνεται φυσιολογικά. Οι εξετάσεις έδειξαν την παρουσία δηλητηριώδους ουσίας στον οργανισμό του. Διεξάγεται έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί πώς ο Μπασάρ αλ Άσαντ εκτέθηκε στο δηλητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά το κανάλι General SVR.

Σημειώνεται ότι δεν διευκρινίζονται οι πηγές και δεν υπήρξε επιβεβαίωση από τη Ρωσία.

Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγος του Αλ Άσαντ, η Άσμα, είχε ουσιαστικά αποκλειστεί από το να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 49χρονη - που γεννήθηκε στο Λονδίνο - δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα της, καθώς το διαβατήριό της έχει λήξει.

Η Άσμα, ο σύζυγός της η οικογένειά τους ζουν πλέον εξόριστοι στη Μόσχα. Το ζευγάρι διέφυγε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος τους, καθώς οι δύο δεκαετίες των Άσαντ στην εξουσία εξαλείφθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από τους αντάρτες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν - φίλος της οικογένειας - τους πρόσφερε καταφύγιο. Αλλά από την εξορία τους, υπήρξαν αναφορές ότι η Άσμα θέλει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο - και ότι ενδέχεται ακόμη και να ζητήσει διαζύγιο.



Πηγή: skai.gr

