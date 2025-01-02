Έναν συγκλονιστικό αγώνα σκάκι είχαν δύο γκραντ μάστερ, ο Βασίλ Ίβαντσουκ και ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ο οποίος αποδείχθηκε τελικά καταστροφικός για τον πρώτο αφού μια λάθος κίνηση ήταν αρκετή για να του στερήσει την νίκη με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να ξεσπάει σε λυγμούς.

Οι δύο γκραντ μάστερ έλαβαν μέρος στο World Blitz 2024 της Νέας Υόρκης, σε έναν αγώνα ταχύτητας. Ωστόσο, ένα λάθος του Ουκρανού Βασίλ Ίβαντσουκ ήταν καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Μόλις το αντιλήφθηκε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε λυγμούς.

Το σοκ για το λάθος του Βασίλ Ίβαντσουκ ήταν εμφανές και από τον Ντάνιελ Ναροντίτσκι ο οποίος δεν περίμενε μια τέτοια λανθασμένη κίνηση από τον αντίπαλό του.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed... pic.twitter.com/dch96y76QY — ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024

