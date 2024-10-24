Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς επιβεβαίωσε με δηλώσεις και άρθρο της ότι ο προϋπολογισμός που θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις με αυξημένο δανεισμό.

Γράφοντας στους Financial Times και μιλώντας στο BBC από την ετήσια συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον, η κα Ριβς είπε ότι η κίνησή της θα διασφαλίσει πως η Βρετανία θα αποφύγει «τις μειώσεις στις επενδύσεις του κρατικού τομέα που είχαν σχεδιαστεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση».

Η κυβέρνηση των Συντηρητικών είχε προβλέψει μείωση των κρατικών δαπανών από το τρέχον 2,4% του ΑΕΠ σε 1,7% το οικονομικό έτος 2028-29. Αυτό μεταφραζόταν σε ετήσιες περικοπές επενδύσεων ύψους 24 δισεκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με τους FT, η υπουργός σκοπεύει να συμπεριλάβει περισσότερα κρατικά στοιχεία ενεργητικού στον υπολογισμό του δημοσίου χρέους, όπως οι οφειλές από τα κρατικά φοιτητικά δάνεια. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δικαιολογήσει πρόσθετο δανεισμό με σκοπό τις επενδύσεις, αλλά παράλληλα και να πετύχει τη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος της πενταετίας.

Οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν αναμένεται να δίνουν στην κα Ριβς τον δημοσιονομικό χώρο να δανείζεται 50 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο περισσότερες από όσο μέχρι στιγμής υπολογιζόταν μέχρι το τέλος της δεκαετίας και παράλληλα να βλέπει το χρέος να μειώνεται. Τα μεγέθη προέρχονται από προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Πάντως στον προϋπολογισμό της Τετάρτης για το ερχόμενο οικονομικό έτος αναμένεται να περιλαμβάνεται πρόσθετος δανεισμός χαμηλότερος των 50 δισεκατομμυρίων λιρών, με τις αγορές να περιμένουν με ενδιαφέρον το ύψος αυτού.

Πάντως το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου της βρετανικής κυβέρνησης αυξήθηκε την Πέμπτη όταν κατέστη γνωστή η πρόθεση της Ρέιτσελ Ριβς.

Πέρα από τη σημαντική αλλαγή στον τρόπο μέτρησης του δημοσίου χρέους, ο προϋπολογισμός αναμένεται να περιλαμβάνει κάποιες αυξήσεις φόρων αλλά και περικοπές στους προϋπολογισμούς κάποιων δημοσίων υπηρεσιών.

Όλα αυτά γίνονται με υπόβαθρο την πίεση υπό την οποία τελεί η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ να βελτιώσει τις φθίνουσες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές της χώρας.

