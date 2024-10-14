Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Διεθνή επενδυτική σύνοδο με συμμετοχή των επικεφαλής των μεγαλύτερων παγκοσμίως εταιρειών φιλοξενεί στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Στην ομιλία του είπε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να επέλθει ανάπτυξη στην οικονομία και σημείωσε ότι τώρα είναι μια «σπουδαία στιγμή» για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να στηρίξουν τη Βρετανία, καθώς προσφέρει ένα συμπαγές επιχειρηματικό περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες.

Υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα προσφέρει στις επιχειρήσεις σταθερότητα, στρατηγική, αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της και ένα προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη κανονιστικό πλαίσιο. Ως προς το τελευταίο δεσμεύθηκε να πατάξει τη γραφειοκρατία σε συντονισμό με τις κανονιστικές αρχές.

Σε συζήτηση μπροστά στους συνέδρους που είχε ο κ. Στάρμερ με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google Έρικ Σμιντ άκουσε τον πολύπειρο επιχειρηματία να του λέει πως «οι κανονισμοί σκοτώνουν» το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βρετανία. Σχολίασε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απορριφθούν δυνητικές επενδύσεις στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα ανακοινωθούν επενδύσεις ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων λιρών, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες ζωής και η καθαρή ενέργεια.

Ο ίδιος ο κ. Στάρμερ αποκάλυψε επένδυση ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου λιρών για την επέκταση του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου Στάνστεντ που εξυπηρετεί το Λονδίνο, καθώς επίσης για την τοποθέτηση πάνελ ηλιακής ενέργειας στην περιοχή του αεροδρομίου.

